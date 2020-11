NAPOLI – Covid19, i Lunedì di Capodimonte approdano sul web

Dopo il successo delle prime tre edizioni, il ciclo d’incontri ecumenici a 3 voci si trasforma in webinar: cattolici, ortodossi e protestanti in diretta streaming per l’unità e la pace .

Lunedì 9 novembre 2020, a partire dalle ore 16.30, in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM – Napoli), prenderà il via il ciclo d’incontri di formazione ecumenica I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani. Chiese e comunità cristiane al servizio del Vangelo per il bene del mondo, promosso dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania (CRCCC) con il supporto della stessa Facoltà Teologica, la collaborazione del Centro Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture e il patrocinio della Conferenza Episcopale Campana.

Nata tre anni fa per essere un laboratorio di dialogo e di unità, attraverso dibattiti, approfondimenti, lezioni frontali e seminari di ricerca, nella prospettiva della testimonianza comune, la rassegna I lunedì di Capodimonte torna quest’anno con un nuovo e ricco programma formativo, incentrato sull’ annuncio e la testimonianza della Parola, e nella nuova forma del webinar (seminario di formazione sul web) sia nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione del coronavirus sia per raggiungere la vasta platea di addetti ai lavori, docenti e fedeli di ogni confessione che, da ogni parte d’Italia, ha chiesto di poter seguire gli incontri attraverso i social.

«Anche in tempo di pandemia e di confinamento – ha dichiarato il presidente del CRCCC, padre Edoardo Scognamiglio – siamo chiamati ad annunciare la bellezza del Vangelo e a dare speranza al mondo. Proprio per questo l’attenzione alla Parola vissuta e predicata sarà al centro della nuova edizione del nostro percorso formativo ecumenico».

Il primo incontro in calendario, previsto appunto per lunedì prossimo, prendendo spunto da un passo della Seconda Lettera a Timoteo («Soffri anche tu insieme con me per il Vangelo» – 2Tm 1,8), vedrà un dibattito a 3 voci (una cattolica, una ortodossa e una protestante) sul tema Vivere il Vangelo in tempo di pandemia: l’esperienza della nostra comunità, nel quale saranno impegnati monsignor Francesco Marino (Vescovo di Nola e delegato per l’ecumenismo della Conferenza Episcopale Campana), l’archimandrita Nathanael Felesakis (Chiesa ortodossa – Patriarcato ecumenico di Costantinopoli – XIV vicariato arcivescovile di Malta, La Valletta) e la pastora Kirsten Thiele (Chiesa Luterana di Napoli), moderati dal professor Michele Giustiniano, teologo e giornalista specializzato in ecumenismo e dialogo interreligioso.

La partecipazione ai lunedì di Capodimonte, aperta a tutti e gratuita, è valida ai fini dell’aggiornamento professionale di tutto il personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Il ciclo d’incontri formativi, infatti, è riconosciuto a tutti gli effetti dal MIUR ed è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. contrassegnato dal codice identificativo 49596.

I lunedì di Capodimonte avranno luogo dalle 16.30 alle 18.30, fino al giorno 19 aprile 2021, con regolare cadenza mensile, ad eccezione del mese di gennaio, in cui è prevista la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.