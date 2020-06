NAPOLI – Covid 19, abitare le distanze in famiglia “tra realtà e speranza”

L’Ordine Francescano Secolare della Campania riflette sul volume di Don Cibelli, un’opera nata in quarantena e dedicata alla quarantena

Lunedì 15 giugno, alle ore 19.30, in diretta sui canali dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) della Campania (pagina Facebook: facebook.com/ordinefrancescanosecolare.campania e canale YouTube: youtube.com/c/OFSCampania2006), avrà luogo un momento di riflessione sul tema che ha caratterizzato l’anno fraterno dell’OFS Campania Nuovi stili di vita per abitare le distanze nelle famiglie, che vedrà come relatore don Edoardo Cibelli, docente presso la sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e autore dell’ebook Coronavirus, Realtà e Speranza. Un’invocazione al Padre, Effatà 2020.

Coronavirus, realtà e speranza è un racconto che fa emergere, da un lato, le restrizioni e le limitazioni che il propagarsi del coronavirus ha generato nella vita di molte persone, soprattutto degli italiani, dall’altro, le riflessioni del protagonista, il quale ravvisa un desiderio insopprimibile di spiritualità e di speranza, che è radicato nel cuore di ogni essere umano e che non può mai essere spento, neanche dal pericolo generato da una pandemia. Si tratta di un’opera nata in quarantena e dedicata alla quarantena: un racconto partorito di getto nelle prime settimane del lockdown dalla penna di Edoardo Cibelli, giovane sacerdote e docente napoletano, per essere offerto alla lettura e alla meditazione di tutti coloro che vogliono utilizzare questo tempo per tramutare le limitazioni alle quali si è sottoposti in una occasione di grazia per conoscere meglio se stessi e maturare nel senso di responsabilità, di condivisione e di amore verso Dio e verso il prossimo.

Il tema dell’incontro di lunedì prossimo rappresenta un valido strumento per valorizzare la dimensione dell’interiorità, riscoprire la bellezza dell’entrare in relazione con Dio e con il prossimo, comprendere i limiti del distanziamento sociale. All’incontro online, oltre all’autore del libro Don Edoardo Cibelli, interverranno Fra Gianbattista Buonamano (OfmConv), assistente regionale OFS Campania, Dario Coppola, delegato zonale del consiglio regionale OFS Campania, Alfonso Petrone, docente di religione e ministro OFS della fraternità francescana di Cercola (NA), Don Federico Battaglia, responsabile della Pastorale Giovanile di Napoli.

Una copia dell’ebook Coronavirus, realtà e speranza sarà inviata dall’Ufficio di pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Napoli a tutte le parrocchie, le associazioni e i movimenti ecclesiali che si attiveranno per campi oratoriali estivi, insieme ad una proposta formativa per adolescenti, pensata per aiutare i più giovani a superare il periodo in cui le restrizioni e le limitazioni hanno generato in loro riflessioni analoghe a quelle del protagonista della narrazione, il quale avverte un desiderio insopprimibile di spiritualità e di speranza che è radicato nel cuore di ogni essere umano e che non può mai essere spento, neanche dal pericolo generato da una pandemia.







