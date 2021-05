Napoli corsaro a Firenze: Champions sempre più vicina

Il Napoli ha vinto meritatamente a Firenze e resta un punto avanti alla Juve che Sabato tra le solite (scontate) polemiche aveva battuto con un rigore inesistente l’Inter. Una partita accesa, non bellissima, ma degna di un finale di campionato mai come quest’anno ancora pieno di verdetti da dare.

La Fiorentina ormai salva e con molte meno motivazioni del Napoli che ci ha messo più “garra” anche se i viola hanno dato il giusto apporto agonistico alla gara.

Gattuso, che i rumors, danno proprio sulla panchina viola l’anno prossimo, ha mandato in campo Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj sulla linea difensiva, Ruiz e bakayoko davanti alla difesa e Politano, Zielinski e Insigne a sostegno di Osimhen.

L’imperativo era vincere e gli azzurri sono partiti subito forte e già al 12’ Zielinski ha impegnato da fuori Terracciano. Qualche occasione da una parte e dall’altra fino alla traversa di Insigne su punizione al 33’ che aveva illuso il Napoli con Terracciano battuto.

La Fiorentina è stata bravissima a chiudere gli spazi e il Napoli ha avuto non poche difficoltà ad imbastire azioni degne di rilievo. Le migliori sono arrivate su tiri da fuori o su calcio piazzato.

Gli azzurri hanno alzato il ritmo a inizio ripresa e hanno cominciato a spingere con molta più decisione. Terracciano subito impegnato da Politano al 6’ aveva fatto presagire ad una ripresa difficile per l’estremo difensore viola. A spezzare l’equilibrio è stata la vistosa trattenuta di Milenkovic ai danni di Rrahmani, in realtà vistosa per il VAR visto che l’arbitro non aveva riscontrato il fallo.

Insigne si presenta sul dischetto e si fa ipnotizzare da Terracciano ma è stato lesto ad insaccare sulla respinta.

Grande reazione della Fiorentina che si è resa subito pericolosa con un assolo del folletto francese Ribery. Negli spazi il Napoli si muove bene e Insigne colpisce un altro palo al 18’. A quel punto la partita è diventata spigolosa e sono cominciati a fioccare cartellini gialli in particolare per i viola. Il Napoli la chiude al 22’ con una bellissima azione iniziata da Osimhen che lancia Insigne, stop ed assist da campione per Lorenzo e assist a Zielinski che da fuori insacca con la complicità di Venuti che devia in rete. Non cambia il risultato fino alla fine e gli azzurri sono bravi a condurre in porta senza troppi problemi una vittoria fondamentale per la corsa Champions.

Domenica si giocheranno 90 minuti decisivi su tre campi, al Maradona il Napoli ospita un Verona ormai in ferie da mesi, la Juve di scena a Bologna anch’essa salva e il Milan sull’ostico campo dell’Atalanta protagonista ancora una volta e vogliosa di chiudere il campionato al secondo posto. Il match più difficile è quello del Milan, ma a 90 minuti dalla fine tutto può succedere.

Fonte foto: Firenze viola