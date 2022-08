Napoli, al Maradona l’insidia Monza

C’è la neopromossa Monza per il debutto casalingo del Napoli. Lo stadio “Maradona”, alle 18.30 della terza domenica agostana, si presenterà pieno in ogni ordine di posto. Oltre alla vincente e convincente prestazione contro l’Hellas battuta con un roboante 5-2, è il calciomercato azzurro degli ultimi giorni ad aver inciso sulla scelta dei tanti tifosi azzurri di accorrere in massa in quel di Fuorigrotta. “L’unica certezza è che la SSC Napoli non dà certezze e, magari, – almeno si spera -, si muove alla chetichella per portare a casa qualche colpo degno di una piazza con la ‘p’ maiuscola”, scrivevo qualche articolo fa ed, a conti fatti, è andata così. La settimana che volge al termine ha ribaltato, in positivo, quelle che erano le considerazioni in merito al calciomercato partenopeo, senza se e senza ma. Bisognerà però attendere per vedere all’opera i tre nuovi arrivati (Simeone, Ndombele, Raspadori) ed i guantoni da portiere indossati da Kaylor Navas. Sicché, la formazione titolare azzurra non dovrebbe subire modifiche rispetto alla prima giornata. Prima giornata che non ha sorriso, invece, al Monza di Stroppa; i brianzoli hanno pagato l’impatto con la massima serie, ma la sensazione – a detta praticamente di tutti – è che i biancorossi abbiano tutte le carte in regola per una salvezza più che tranquilla. E poi, rispetto alla sfida contro il Torino, potranno sfoderare un attaccante di peso come Andrea Petagna, per lui tre gol nelle sei partite disputate proprio contro la sua ex squadra appena salutata. PRECEDENTI – tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte. 4 VITTORIE NAPOLI, 6 PAREGGI, 2 VITTORIE MONZA. ULTIMA INCONTRO AL “MARADONA”: 30 gennaio 2000, Serie B, Napoli-Monza 2-2 (27′ Bellucci, 28′ Mazzeo, 54′ Bellucci, 76′ Ambrosi). QUALCHE NUMERO (statistiche OPTA) – Il Napoli ha perso due delle ultime quattro sfide contro una neopromossa. In quattro delle precedenti cinque edizioni di Serie A, il Napoli, dopo aver vinto alla prima giornata di campionato, ha trovato il successo.

Fonte: Sky Sport