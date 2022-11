Napoli, a Bergamo per la fuga in vetta

di Emanuele Barbato – Prima contro seconda, di sabato alle 18. Napoli e Atalanta si sfidano in quel di Bergamo per una tredicesima giornata all’insegna delle grandi sfide.

Per gli azzurri trattasi di un’altra grande sfida nel giro di tre giorni, dopo la sconfitta indolore – e pure immeritata – di Anfield che ha interrotto la striscia di 18 risultati utili consecutivi (considerando anche la passata stagione). I ragazzi di Spalletti si presentano da imbattuti in campionato, con ben 8 vittorie consecutive all’attivo, con il secondo miglior attacco d’Europa. La notizia dell’infortunio di Kvaratskhelia, a causa di una lombalgia acuta, è la nota stonata nel bel mezzo della sinfonia armonica targata Napoli.

Cinque sono i punti che separano gli orobici dai partenopei. I padroni di casa, dopo la prima battuta d’arresto contro la Lazio, sono ritornati a conquistare i 3 punti nell’ultimo turno, pur non brillando. I nerazzurri del Gasp sono più quadrati rispetto al passato recente; la fase difensiva è decisamente più accorta, anche se con qualche difficoltà in più in fase realizzativa pur – fino ad ora – non inficiando particolarmente il risultato finale. Sicchè sembrerebbe che l’equilibrio vi regni sovrano per una squadra di tutto rispetto, come da tradizione.

PRECEDENTI IN SERIE A: è la sfida numero 103.

29 VITTORIE ATALANTA; 28 PAREGGI; 45 VITTORIE NAPOLI. 116 GOL ATALANTA, 147 GOL NAPOLI.

ULTIMA VITTORIA ATALANTA AL “GEWISS STADIUM”: 21 febbraio 2021, Atalanta-Napoli 4-2 (51′ Zapata, 58′ Zielinski, 64′ Gosens, 71′ Muriel, 75′ aut. Gosens, 78′ Romero).

ULTIMO PAREGGIO AL “GEWISS STADIUM”: 29 ottobre 2014, Atalanta-Napoli 1-1 (59′ Denis, 87′ Higuain).

ULTIMA VITTORIA NAPOLI AL “GEWISS STADIUM”: 3 aprile 2022, Atalanta-Napoli 1-3 (14′ Insigne, 37′ Politano, 58′ De Roon, 81′ Elmas).

PROBABILI FORMAZIONI –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini.

Ballottaggio: Pasalic-Ederson 60%-40%, Hojlund-Zapata 65%-35%

Indisponibili: Zappacosta, De Roon, Muriel.

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Ballottaggio: Juan Jesus-Ostigard 55%-45%, Lozano-Politano 60%-40%, Raspadori-Elmas 55%-45%.

Indisponibili: Rrhamani, Kvaratskhelia.

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

L’arbitro designato è il signor Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione di Roma.

Guardalinee: Cecconi-Bercigli; IV Uomo: Sozza; VAR: Irrati, AVAR: Abbattista.

Fonte foto: Napolike