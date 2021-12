Morto Sergio D’Anna, librario ed editore

di Maria D’Anna – È venuto a mancare oggi a seguito di una grave malattia Sergio D’Anna, già vicesindaco della città. Funzionario del Comune di Casoria, aveva da molti anni aperto una delle poche librerie ancora funzionanti nella nostra area geografica. Per molti anni è stato protagonista della politica cittadina, ricoprendo oltre la carica di vicesindaco quella di consigliere provinciale, assessore e consigliere comunale, membro di una famiglia che si è sempre caratterizzata per la partecipazione alla vita politica (anche il fratello Michele è stato assessore comunale cittadino ed il figlio Giuseppe attualmente ricopre la carica di consigliere comunale della città). È stato editore di un giornale locale e da alcuni anni aveva fondato una casa editrice che portava il suo nome e molte sono state le sue iniziative per valorizzare autori letterari del territorio. La sua scomparsa ha destato enorme cordoglio in città, di cui si è fatto portavoce il sindaco della stessa Raffaele Bene, che ha ricordato Sergio D’ Anna come “uomo garbato, determinato, sanguigno e profondamente innamorato di Casoria, padre amorevole legato a straordinari valori familiari”.