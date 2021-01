Morte Petrone, domani le esequie. Dal Sindaco Bene a Graziuso, passando per Fico, Trojano e Tignola, tanti i messaggi di cordoglio sui social network

La morte di Raffaele Petrone ha scosso nella giornata di ieri la nostra città. Casoria si è svegliata oggi orfana di un uomo dall’alta levatura morale nonché dalla squisita preparazione politica. Tanti i messaggi di cordoglio tra gli esponenti più in vista della politica locale, che piangono l’ennesima vittima del Covid-19. I funerali si terranno domani, 16 gennaio, alle ore 10:30 all’interno della Chiesa Maria Santissima delle Grazie in via Nazionale delle Puglie.

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene si è così espresso a riguardo sui social: “Ogni parola non è appropriata, adeguata e giusta per spiegare chi è Raffaele Petrone. Per molti è stato l’assessore, per me un fratello maggiore, un confidente, un porto sicuro in cui mi rifugiavo nei momenti, tanti, di sconforto che questo ruolo ti porta. La mia spalla, la mia guida, il mio Amico, il mio consigliere, colui che mi ha sempre compreso semplicemente guardandomi negli occhi. È volato al cielo un uomo buono, una persona perbene che ha messo al servizio della famiglia e della Città tutto se stesso. È stato l’unico a non disertare mai il Comune, anche durante la fase del lockdown e quando affettuosamente lo riprendevo e lo invitavo a fare attenzione, lui mi guardava e diceva “la luce al comune deve essere sempre accesa ed io non ti devo mai lasciare solo; piuttosto riposati un po’ tu, tanto ci sono io e stai un po’ con tua moglie ed i bambini”. Lello, la tua luce, il tuo sguardo ed il tuo sorriso li porterò per sempre con me. Alla moglie alle figlie ed a quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo nella sua profonda umanità, un abbraccio fortissimo. Ciao Lello”.

Rino Fico ha commentato così la dipartita dell’ex assessore Petrone: “Ho appena appreso con tristezza la notizia della scomparsa dell’amico di tutti Raffaele Petrone, uomo delle istituzioni e soprattutto appassionato interprete dei bisogni della comunità che rappresentava. Ricordo di lui il tratto signorile, la profonda umiltà, la modestia, segno, quest’ultima, della sua grandezza. Lasci un vuoto difficilmente colmabile in tutti noi. Ciao Assessò.”

Ecco invece la lettera aperta del movimento “Noi di Arpino”, che annovera tra i fondatori Raffaele Petrone: “Caro Lello, la politica insegna a mascherare le emozioni, amico mio ma tu proprio non ci riuscivi. La tua passionalità accomodante non era una contraddizione: era l’animo del buon padre di famiglia con tutti e in tutte le situazioni.

Ti sei esposto con coraggio durante questi mesi orribili per tutti noi

Non si è trattato di eroismo ma di onestà, il solo modo di lottare contro la pandemia è l’onestà e, nel tuo caso, è stato di continuare fin quando hai potuto il tuo lavoro

Sei salpato da queste bizzarre spiagge prima di noi. Questo non significa niente. Le persone come noi, che credono nella vera amicizia, sanno che la distinzione fra passato, presente e futuro non è altro che una illusione

Ma nella vita che secondo i credenti ci tocca nel mondo a venire, può capitare di essere invitati a desinare dall’Eterno e li ci rallegreremo ancora perché quando ridevi, ognuno di noi, come per un contagio benefico, rideva.

Arrivederci dolce amico”.

Questo invece Gennaro Trojano: “Mai sopra le righe, sempre un sorriso dolce e sincero per tutti. Casoria perde un altro prezioso uomo di valore. Addio Raffaele, che la terra ti sia lieve”.

Il consigliere Alessandro Graziuso lo ricorda in questo modo: “Oggi, il pensiero non può che andare all’amico assessore Raffaele Petrone venuto a mancare ieri.

Uomo delle Istituzioni, sempre presente, guida per i più giovani, colui che aveva sempre una parola buona per tutto e tutti. Ciao Lello”.

Cordoglio anche da parte di Marco Colurcio, tra i consiglieri più vicini a Raffaele Petrone: “Un amico, un fratello, un grandissimo uomo pronto a lottare per tutti. Il Covid ha fatto un’altra vittima. Ti voglio bene”.

Pasquale Tignola ha lasciato a Facebook il suo estremo saluto a Raffaele Petrone: “La tua grassa risata, la tua sensibilità, la tua bontà, questo e molto altro ancora ci mancheranno. Ciao Lello”.

Anche la redazione tutta del Giornale di Casoria esprime la sua vicinanza alla famiglia Petrone per la perdita del caro Raffaele.