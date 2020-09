“Moda in tour” di Mondo Eventi Campania: fra moda, musica e spettacolo il 27 settembre al PlayOff

Domenica 27 settembre alle ore 20 si terrà al complesso turistico PlayOff di Pozzuoli (a via Miliscola) un grande evento firmato Mondo Eventi Campania: “Moda in tour”, moda, musica e spettacolo in un unico show, fortemente voluto dal patron Carlo Sommella.

Mondo Eventi Campania è una agenzia che opera da 24 anni nel settore della moda e del management e si è contraddistinta per la ottima organizzazione di eventi di moda, cinema e spettacolo in tutta italia.

L’evento, che avverrà pienamente nel rispetto delle norme sull’emergenza sanitaria, è caratterizzato in primis da una tappa-sfilata mirata a selezionare i candidati che parteciperanno alle semifinali e, successivamente, alla finale che si terrà entro dicembre 2020. La tappa è divisa in tre parti: Miss Neapolis, evento-sfilata dedicata alle Miss con età dai 14 ai 28 anni, giunto alla 5° edizione; Miss e Mister Baby New Generation, per partecipanti dai 4 agli 11 anni, giunto alla 4° edizione; e Miss Over, già giunto alla semifinale, aperto alle donne con età comprea tra i 30 e ai 50 anni.

I partecipanti effettueranno due momenti di sfilata, rispettivamente in abito casual e elegante, per poter mettere in risalto tutta la loro bellezza, stile e eleganza davanti alla giuria, che sarà composta da diversi personaggi nazionali del mondo della moda, dello spettacolo, del cinema, del giornalismo, della televisione, dell’abbigliamento. Fra i giurati spicca Andrea Caterino, socio e partner della Cinema Sud Agency.

Saranno previsti nella finale premi cumulativi del valore di circa 2.000 euro per Miss Neapolis e 1.000 euro per Miss e Mister Baby New Generation, e per Miss Over. I vincitori avranno possibilità di avere una grande visibilità mediatica tramite i giornali, la stampa e la TV, e potranno essere selezionati per partecipare a cortometraggi sociali e videoclip curati da DGPhotoArt Cinema e da altre produzioni cinematografiche locali e nazionali.

Le iscrizioni sono ancora aperte, e per qualsiasi informazione sarà possibile chiamare Carlo Sommella della Mondo Eventi al numero 3292487467 oppure visitare la pagina Facebook Carlo Agenzia Di Modelle.

Numerosi e prestigiosi gli ospiti: la cantante Miriana Viscione in arte Miry, vincitrice di numerosi premi: primo posto al festival di roma 2016, primo posto al festival di natale 2017 di torino, vincitrice premio nazionale Casa Sanremo 2019, vincitrice miglior interprete festival di Napoli 2019; il comico, cabarettista e imitatore Antonio Filippelli direttamente dal Laboratorio Zelig, partecipante a numerosi eventi pubblici e privati in tutta Italia; il Mago più giovane d’Italia Mirko Corpo che ha partecipato a eventi con Alessandro Siani e ha avuto pubblicamente l’encomio del Mago Silvan. Per la danza un ospite di prestigio, il ballerino Tommaso Bellantuono, che ha vinto il primo premio al Roma Dance Cup insieme a Mormanni Rosapia). Bellantuono è maestro di modern dance, anche da solita, ma per l’occasione effettuerà un duo con una nota ballerina nazionale.

La serata verrà condotta dalla modella e presentatrice Titti Ferro e trasmessa in differita nazionale dal canale TV TLA Canale 93 in Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Marche e Friuli-Venezia Giulia. Fotografo ufficiale Giovanni Testa. Presenti le telecamere di DGPhotoArt di Davide Guida.

Si ringraziano per la collaborazione Dimensione Uomo di Gianni Carandente di Quarto, Tabaccheria di Albante Fortunato di Quarto, LookMakers parrucchiere di Aversa, Street Griffe di Enzo Pafundi di Pozzuoli, Agenzia Viaggi Viaggiare con Averno di Arco Felice, Autolavaggio Belvedere di Quarto, Il Barbiere di Carlo Daniele di Quarto, Complesso Impero II di Giugliano, Vendita-Assistenza-Ricambi di auto L’Auto di Giuseppe Verde (Quarto), Ristopescheria di Quarto, Hotel Saint Luis noto albergo 4 stelle di Giugliano in Campania.

L’ingresso è privato e sarà strettamente riservato, previa prenotazione, ai familiari dei partecipanti.