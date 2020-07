Mercoledì 15 luglio ore 10.00 IC “Filippo Palizzi” presenta il progetto: “ I Paesaggi di Casoria”

Mercoledì 15 luglio, alle ore 10.00, in collegamento online, sarà presentato Il Progetto “I Paesaggi di Casoria” svolto in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II – Uniscape Napoli. All’evento saranno presenti la Dirigente scolastica Prof.ssa Stefania Colicelli, la Consigliera Regionale On. Antonella Ciaramella e in rappresentanza del comune di Casoria il sindaco Avv. Raffaele Bene, la prof.ssa Paola Ambrosio Assessora all’istruzione e il Consigliere comunale Avv. Salvatore Iavarone presidente della Commissione “Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità e Vivibilità”. Interverranno il Prof. Gaetano Caputo coordinatore del progetto, il Prof. Antonio Bertini del CNR Ismed, la Prof.ssa Rossana Valenti di Uniscape – Università degli Studi di Napoli “Federico II” e gli alunni dell’IC “Filippo Palizzi” di Casoria (NA). Tale progetto è nato dal bisogno di implementare percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e di educare i ragazzi a vivere “dentro” il paesaggio esercitando diritti, doveri e vivendo da protagonisti attivi e partecipi. Un progetto prestigioso, un team di docenti preparato e professionale, che ha accompagnato gli studenti in un’esperienza unica che porterà Casoria in Europa. La scuola é un faro del territorio e più che mai ora lo ha dimostrato. Complimenti a tutti!!

Condividi su