“Mercatini di Natale” dal 3 dicembre all’8 gennaio 2022 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Dopo il grande successo delle avvenute edizioni, i suggestivi spazi del Museo ospiteranno ancora le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con tanti artigiani che presenteranno ai visitatori oggetti ed opere creative adatte a tutte le età. Una possibilità esclusiva per grandi e piccoli di trascorrere una giornata tra i magnifici spazi del Museo, circondati dall’ambiente magico del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura e tradizione.

Orari

DICEMBRE 2022

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA : dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

SABATO 3 DICEMBRE: dalle 18:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle ore 23:00)

LUNEDì 19 DICEMBRE: dalle 15:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

24 e 31 DICEMBRE: dalle 9:30 alle 14:30 con possibilità di visitare solo il polo Museale (ultimo ingresso ore 14:00)

GIORNI DI CHIUSURA: 5, 12, 25 dicembre

Dal 5 all’8 GENNAIO 2023

TUTTI I GIORNI: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

Giorni di apertura dei Mercatini di Natale

Sabato 3 e domenica 4 dicembre

Da martedì 6 a domenica 11 dicembre

Da martedì 13 a domenica 18 dicembre

Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre

Da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre

Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio

Biglietti

DAL LUNEDì AL VENERDì

Adulto (dai 13 anni in su): € 8,00

Bambino (dai 3 ai 12 anni): € 5,00

SABATO E DOMENICA

Adulto (dai 13 anni in su): € 10,00

Bambini (dai 3 ai 12 anni): € 5,00

*Con un supplemento di 2€ è possibile effettuare la visita guidata del Museo.

Promozioni speciali

Per chi raggiunge il Museo con il treno storico

Entrata gratuita per i possessori del biglietto di A/R del treno storico “Pietrarsa Express”

Per i dipendenti del Gruppo FS

Esibendo la CLC, i ferrovieri in servizio possono usufruire di un biglietto scontato fino all’08/01/2023.

CONTATTI:

Tel. 081 472003

Mail: museopietrarsa@fondazionefs.it

Come raggiungere il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

– Via Pietrarsa, 16 – 80146 Napoli

In treno

Il modo migliore per arrivare al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è in treno. Potrete scegliere tra un treno regionale o un treno storico: in tal modo, già dall’inizio del vostro viaggio, vi troverete immersi nel meraviglioso contesto della ferrovia e l’ambiente vi ringrazierà!

Potete raggiungere il Museo con:

Treni metropolitani e regionali della linea Napoli‐Salerno, fermata Pietrarsa ‐San Giorgio a Cremano

treno storico Pietrarsa Express, che parte dal centro di Napoli e arriva proprio a Pietrarsa

I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia: le biglietterie di stazione, le biglietterie self service, l’App Trenitalia, le agenzie di viaggio, e sul sito www.trenitalia.com

In auto

Anche arrivare con il proprio mezzo al museo è davvero semplice.

Potete parcheggiare comodamente la vostra auto nel parcheggio custodito Pietrarsa Parking, convenzionato e riservato ai visitatori del Museo.

Il parcheggio si trova in via Pietrarsa a soli 30 metri dall’ingresso museale.

La strada migliore da percorrere è l’autostrada A3 Napoli‐Salerno:

Per chi proviene da Roma: dall’autostrada A1 prendere l’uscita Napoli Centro ‐ Via marittima direzione Portici per imboccare l’A3; subito dopo prendere l’uscita S. Giorgio a Cremano

Per chi proviene da Salerno: uscita Ercolano ‐ Bellavista oppure S. Giorgio a Cremano direzione Napoli

Visitatori diversamente abili

Pietrarsa è un museo accessibile: dispone di un accesso facilitato per tutti i visitatori diversamente abili o con mobilità ridotta. Telefonate prima del vostro arrivo al numero 081 472003 (opzione 1 o 2): lo staff sarà felice di accogliervi aprendo il cancello carrabile, che ha un attraversamento a raso.

N.B. Viaggia con FS verso la capitale della cultura ferroviaria.