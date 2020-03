Mentre l’Italia, sfonda quota 100000, la Campania supera di qualche decina di contagi i 2000.

In tutta la penisola ieri si è registrato un calo dei contagi, 1.648 rispetto ai 3815 di Domenica, e si registra il record di guariti in una sola giornata ben 1.590. Purtroppo i morti sono ancora tanti, 812 ma è un dato che a detta degli esperti è destinato a mantenersi costante per qualche giorno.

Il 30 Marzo in Campania si sono contati 122 tamponi positivi su 1251 tamponi effettuati, che portano il totale a 2067 su 14162 tamponi effettuati.

Al momento i positivi nella regione sono 1739, 88 persone completamente guarite e i decessi arrivano a 125.

Dalla conferenza stampa di ieri di Borrelli e Locatelli, si apprende che i dati confermano un leggero calo e che le misure sembrano funzionare, ma per sconfiggere il virus dobbiamo continuare ad evitare le occasioni di contatto. Uno studio statistico indica, previo rispetto delle misure, un possibile azzeramento dei casi e il raggiungimento dell’indicatore R0 minore a 1 intorno alla metà di Maggio.

L’invito è sempre valido per Casoria, la Campania e l’Italia, restiamo a casa.