Mascherine, in Campania resta l’obbligo

Così come aveva annunciato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha gelato gli entusiasmi di chi pensava di poter togliere le mascherine all’aperto a partire da venerdì. Giorno in cui in Mistero della Salute aveva aperto ad una possibile caduta dell’obbligo.

Attraverso una specifica Ordinanza per il territorio della Campania “l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, in ogni luogo non isolato.”

Quindi nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari e comunque nelle ore o situazioni di affollamento, file, code e quant’altro dovrà essere regolarmente indossata la mascherina.

Nei giorni scorsi il Governatore aveva invitato i campani a: “non andare di fretta” definendo l’obbligo delle mascherine “non un grande sacrificio”.

Del resto la Campania era stata la prima regione a rendere obbligatorio l’uso della mascherina già a partire dalla prima ondata di Covid, nel settembre del 2020. Obbligo mai cancellato e solo ribadito dall’Ordinanza n. 2 del 2022. Presente sul sito della Regione Campania.