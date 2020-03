Mascherine gratuite a Casoria:Buone notizie in un video del Sindaco Raffaele Bene

In un clima come sappiamo, non dei migliori, finalmente è giunta ai cittadini Casoriani una buona notizia. Come afferma il primo cittadino di Casoria, Raffaele Bene, l’azienda “Alviero Rodriguez” di Salvatore Neboso produrrà a scopo totalmente gratuito delle mascherine che, successivamente, saranno distribuite nel territorio di Casoria. Con una successiva comunicazione del Sindaco. Una donazione da parte di una rinomata azienda di Melito, che in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese e per la nostra Regione ha riconvertito la produzione di Pelletteria in mascherine, che per l’occasione ha inteso donare alla città di Casoria. Uno straordinario gesto di generosità e di responsabilità che fa onore alla famiglia Neboso.

“Un gesto straordinario – dice Bene nel video- di un imprenditore straordinario, di una famiglia straordinaria. Un gesto quindi che dà la conferma di quanto sia straordinaria la nostra terra.

L’iniziativa sarà segnalata anche alla Regione, affinché possa prendere in considerazione l’utilizzo delle mascherine, prodotte dalla Azienda Alviero Rodriguez”