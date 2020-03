Marzo Ludoviciano 2020: il programma della manifestazione in onore di San Ludovico da Casoria

Anche quest’anno, un nutrito programma di manifestazioni in onore di San Ludovico da Casoria. Nell’ormai tradizionale Marzo Ludoviciano. Un mese dell’anno davvero speciale per i devoti del “Fraticello d’Oro che nacque a Casoria l’11 marzo del 1814, ed ascese al Cielo il 31 marzo del 1885. Il programma delle manifestazioni è stato divulgato dalle Suore Francescane Elisabettine Bigie: l’ordine fondato proprio dal grande Santo francescano casoriano, che continuano a svolgere la propria missione secondo gli insegnamenti del fondatore dell’ordine,dalla casa natale di San Ludovico dove ha sede il Convento e la Chiesa. Ecco alcuni degli appuntamenti del programma: Il 5 marzo Adorazione Eurcaristica, l’11 marzo, giorno della sua nascita: Celebrazione Eucaristica presso la “Grotta di Betlemme” a Capodimonte, il 12 marzo , giorno del battesimo del Santo, Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Don Mauro Zurro, presso la Basilica Pontificia Minore di San Mauro alle ore 18.00, il 17 marzo ore 18.30: Memoria mensile della festa liturgica, il 21 marzo,presso Piazzetta Santacroce, preghiera commemorativa del Santo Casoriano. Il 22 marzo, pranzo solidale, il 27 marzo: Via Crucis presso “L’Oasi dei Giovani”, adiacente convento. Il 28 marzo la tradizionale Marcia Ludoviciana, giunta alla ventiduesima edizione, da Casoria a Posillipo.Il 29 marzo celebrazione del Pio Transito del Santo alle ore 18, ore 18.30 celebrazione eucaristica. Infine il 30 marzo, solenne celebrazione eucaristica presso “Ospizio Marino di Posillipo”, presieduta da Don Giuseppe Volpe.

