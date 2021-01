Marro: “Cambi di casacca non mi appartengono. Vergognoso l’ultimo Consiglio Comunale, una vera barzelletta. A me delle poltrona non interessa assolutamente nulla, le ho rifiutate per tre volte”

Intervistata ai microfoni del Giornale di Casoria, la consigliera comunale Luisa Marro ha commentato gli ultimi accadimenti che hanno interessato la politica locale, soffermandosi sull’ultimo consiglio comunale e sulle molteplici problematiche della città. Ecco le sue parole: “Negli ultimi giorni si è parlato di cambi di casacca all’interno del consiglio comunale, una pratica che di certo non mi appartiene. Non mi sorprende invece che in Consiglio siedano diversi esponenti che hanno nel loro passato diversi cambi di schieramento”.

Qual è la sua opinione sull’ultimo Consiglio Comunale tenutosi in streaming? “L’ultima riunione del Consiglio Comunale l’ho trovata vergognosa. Un vero rifiuto al confronto coi consiglieri da parte del Sindaco. Abbiamo fatto un Consiglio Comunale in streaming quando solamente cinque giorni prima c’era stata la presentazione della giunta in presenza e sempre negli stessi giorni si era svolta la cerimonia degli auguri di Natale all’interno della Casa Comunale. Tra l’altro mi fa sorridere che noi consiglieri siamo costretti a riunirci in videoconferenza mentre a Casoria ogni venerdì si svolge il mercato comunale senza alcun problema. Tornando al punto, l’ultimo Consiglio Comunale è stato vergognoso, tutte le votazioni sono state inficiate. Io non ho potuto votare perché non riuscivano a sentirmi. Ci sono state due pregiudiziali votate insieme e questo è contro ogni legge, dato che le pregiudiziali vanno votate tassativamente una alla volta. È stata una vera e propria barzelletta”.

Si è detto in questi giorni che lei avrebbe dimostrato di non essere della maggioranza. Come risponde a queste critiche? “Vorrei innanzitutto sottolineare che sono 18 mesi che io e altri membri del gruppo dimostriamo di essere realmente interessati alla città. Per 18 mesi ho fatto le commissioni per la scuola in modo da venire incontro al primo cittadino. Fino al 3 agosto ho tolto le castagne dal fuoco al Sindaco riguardo la scuola Carlo La Catena, facendo un anno e mezzo di mediazione con il Sindaco e le mamme dei bambini di quel plesso. Il 30 dicembre scorso un nostro consigliere ha votato a favore del parco Buontempo. Noi siamo di maggioranza, abbiamo collaborato tanto con il Sindaco, quali segnali avremmo dovuto dare ancora? Alcuni vengono incontro alla città ma hanno un prezzo, agiscono solamente in cambio di qualcosa. Il Sindaco ha inteso per motivi squisitamente propri di non volerci più in maggioranza. Luisa Marro è sempre stata accanto al sindaco nel lavoro che si doveva svolgere e l’ho dimostrato sul campo. Il primo cittadino o chi ne fa le sue veci ha inteso che la mia persona non doveva essere più tenuta conto in Consiglio Comunale. Mi era stata offerta la poltrona di vicesindaco ma l’ho rifiutata. Ho notato molta contraddizione: dicevano che io non fossi collaborativa ma allo stesso tempo mi proponevano di diventare vice sindaco. Se avessi accettato quel ruolo avrei dovuto rassegnare le dimissioni dal Consiglio Comunale, ma non l’ho fatto. Stranamente appena ho rifiutato la proposta mi hanno girato le spalle. Ho dedotto quindi che mi fosse stata offerta quelle carica solo per farmi fuori dal Consiglio Comunale. Io non cerco poltrone, le ho rifiutate per tre volte. A me della poltrona non interessa assolutamente nulla ”.