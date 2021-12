Marco Colurcio aderisce ad Europa Verde

Marco Colurcio consigliere comunale di Casoria aderisce al Partito Europa Verde. Lo stesso consigliere, punto di riferimento per la frazione Arpino, dichiara: “La mia decisione nasce dalla condivisione degli ideali propri del partito Ecologista. La volontà e soprattutto la capacità di proporre temi ed impegnarsi a tutela dell’ambente e della legalità”.

“Ho scelto – ribadisce Marco Colurcio – di continuare ad essere al servizio della Città e dei cittadini. A parte garantire il mio pieno sostegno alla giunta targata Raffaele Bene”. Colurcio, in qualità di consigliere comunale, farà parte di diritto del consiglio Federale Regionale di Europa Verde.

Soddisfazione viene espressa dai due Portavoce provinciali, Maria Francesca imbaldi e Agostino Galiero.Insieme ai responsabili provinciali il consigliere comunale Salvatore Iavarone, neo delegato al Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde. Tutti loro augurano a Marco Colurcio buon lavoro, sottolineando come il Partito Verde sia in fase di crescita e di costruzione in tutta la Provincia di Napoli.