Marciapiedi nuovi già rovinati al Viale Olimpico

di Elena Petruccelli – Alcuni cittadini hanno segnalato come parte della pavimentazione in viale Olimpico si sia staccata. I lavori per il rifacimento del marciapiede sono stati completati un mese fa. Secondo i tecnici a provocare il danno, oltre al maltempo di questi giorni, è la mancanza delle grate per accogliere gli alberi. Appena una settimana fa, abbiamo scritto del furto delle grate in via Principe di Piemonte. Questi sistemi di ferro sono necessari per la tenuta della pavimentazione intorno alle aiuole.