Maradona: l’omaggio della città di Casoria

Diversi gli omaggi in ricordo di Diego Armando Maradona, dolorosa la sua morte a soli 60 anni.

Il simbolo del numero 10 del mondo del calcio è scomparso lo scorso 25 novembre e subito la tifoseria del Napoli ha organizzato cortei e fumogeni rossi in ricordo del campione. Da Piazza Municipio a Piazza Plebiscito, dallo stadio San Paolo – prossimo a essere dedicato proprio a Maradona – alle province : dopo Marano anche la città di Casoria ha voluto rendere omaggio a El Pibe de Oro (il ragazzo d’oro). Infatti, c’è un angolo a Casoria, in piazza Cirillo, dedicato a Diego Armando Maradona in cui sono stati deposti candele, fiori, scritte, bandiere e teli del Napoli con lui raffigurato.

Insomma, a distanza di giorni continua l’amore dei tifosi per il calciatore, da parte di tutto il mondo.