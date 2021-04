Manita alla Lazio: Il Napoli pienamente in corso per la lotta Champions

Finalmente un gran bel Napoli con qualità, agonismo e tanti gol.

Al Diego Armando Maradona, Il Napoli cambia rispetto alla gara contro l’Inter, preferendo Hysaj a Mario Rui, mertens a Osimhen e sostituendo lo squalificato Demme con Bakayoko. Gli azzurri partono fortissimo ma il primo pericolo è della Lazio al 5’ quando Lazzari va via in contropiede e va giù in area, ma l’arbitro viene richiamato dal VAR per verificare un altro episodio accaduto appena prima nell’altra area e assegna il rigore agli azzurri. Insigne porta in vantaggio il Napoli tra le proteste dei laziali.

Passano pochi minuti e il Napoli è già 2-0: Mertens serve Politano che di sinistro trafigge Reina. Buona la reazione della Lazio ma il palo ferma Correa al 19’. Man mano la Lazio si spegne e il Napoli torna a controllare la partita come nei primi minuti. Nalla ripresa il Napoli dilaga con Insigne che segna il 3-0 dopo un capovolgimento di fronte: Meret aveva salvato su Milinkovic e dal possibile 2-1 il Napoli si ritrova 3-0.

Ancora un capolavoro, questa volta di Mertens, arrotonda il risultato facendolo diventare roboante. Sul 4-0 la Lazio non molla e rivitalizzata dai cambi, accorciano portandosi sul 4-2 con Immobile e Milinkovic. A chiuderla definitivamente è Osimhen chiudendo una grande gara del Napoli che ora si porta a due punti dal duo Atalanta-juve e tre dal Milan. Considerando il calendario, il Napoli ha molte possibilità di partecipare alla prossima Champions, ma bisogna giocare come ieri, mettendo qualità, intensità e agonismo.