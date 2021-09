Malore alla guida, muore 58enne

Grave incidente stradale questa mattina in via Bari. Un uomo di 58 anni, residente al rione Luzzatti di Napoli, molto probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo terminando la sua traiettoria contro un palo della segnaletica e contro un’altra auto in sosta.

Prontamente sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia Locale che ha subito allertato il 118. Putroppo però, nonostante i vari tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che costare il decesso; le cui cause saranno accertate dall’autopsia.

Dagli accertamenti immediatamente compiuti dai poliziotti locali è emerso che l’uomo alcuni mesi fa avrebbe avuto un ictus.