Luisa Marro: «Da quattro mesi i consiglieri non esercitano la loro funzione consultiva. Bloccata attività più viva dell’amministrazione»

La consigliera comunale Luisa Marro ha aspramente criticato lo stallo della politica locale, con le le commissioni consiliari che ormai non sono convocate da più di 100 giorni. E non certamente per colpa del Covid. La Marro, intervistata ai nostri microfoni, ha precisato che tali mancanze determinano un allarmante blocco dell’attività amministrativa comunale, già messa a dura prova dall’emergenza sanitaria attualmente in atto. Ecco le sue parole: «Da quattro mesi non si riuniscono le commissioni consiliari, né in presenza né da remoto. Sono quattro mesi in cui i consiglieri non esercitano la loro funzione consultiva, di preparazione degli atti consiliari e di controllo sull’attività dell’amministrazione comunale. Dunque, bloccata l’attività più viva di un’amministrazione. Ovviamente non è colpa del Covid-19».

Prosegue la professoressa Marro: «Abbiamo cominciato a fare qualche commissione fra fine giugno e inizio luglio. Poi dagli inizi di agosto in poi si sono azzerate le commissioni perché io mi sono dimessa da presidente e altri membri hanno cambiato schieramento e quando succede ciò si devono azzerare le commissioni. È vero che c’è un continuo cambiare di schieramenti ma da agosto e fino al 30 settembre non si è fatto nulla, si sarebbero potute convocare agli inizi di settembre e invece per tutto il mese non si sono mai fatte le commissioni. Andavano formate in quel periodo in cui non c’erano movimenti tra i vari gruppi. Sicuramente adesso si sarebbero azzerate date le defezioni dei gruppi in questi ultimi tempi. Se è vero che alcuni schieramenti non hanno dato l’incasellamento per le commissioni allora si agisca di ufficio. Non è possibile che sono quattro mesi che non si fa nulla riguardo le commissioni».