LSU, SIT-IN al Comune per la stabilizzazione

Questa mattina le lavoratrici LSU regionali che da anni lavorano al Comune di Casoria, anche a nome dei loro colleghi uomini, hanno simbolicamente protestato perché presso l’Ente di piazza Cirillo si affrettino le procedure per la loro stabilizzazione.

Dell’assunzione presso i comuni dei lavoratori LSU si discute da anni ma non si procede alla stabilizzazione così come previsto dalla legge. Una situazione paradossale se si considera che molte di queste lavoratrici e lavoratori sono impiegati in attività particolarmente utili ai servizi comunali.

“Ascoltiamo la voce di disperazione di queste lavoratrici che non chiedono commiserazione ma dignità di lavoro” affermano i riferimenti sindacali che seguono la vicenda degli LSU al Comune di Casoria.