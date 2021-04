L’Ospedale dei Camilliani: guarire il corpo e curare lo spirito.

L’interno della cappella è decorato con dipinti, mosaici, stucchi e colonne, oltre alla pregevole statua policroma dedicata al patrono dei malati e degli operatori sanitari, San Camillo de Lellis, il santo abruzzese nato del ‘500 che fondò l’Ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, poi noto come Camilliani. Ricorre nell’altare come nella pavimentazione la caratteristica croce latina rossa, che è l’elemento distintivo dell’abito dell’ordine religioso dei Camilliani.

La struttura attuale, situata in via San Rocco, è impreziosita da varie maioliliche, nei cortili e all’interno, raffiguranti scene con santi (tra cui S. Camillo, S. Mauro e S. Ludovico) oppure con frasi che rimandano alla cura dello spirito, oltre che del corpo. A tale scopo è anche dedicata la piccola e accogliente chiesa di S. Camillo, incorporata nell’edificio principale.

Attraverso la sua attività da oltre 60 anni l’ospedale casoriano rappresenta un presidio sanitario essenziale per un territorio densamente abitato come risulta essere tutta l’area a nord di Napoli. La sua importanza si è fatta sentire particolarmente nell’emergenza sanitaria, ospitando anche un centro vaccinale.

alias Il Tuffatore Riemerso - Laureato in Scienze del Turismo alla Federico II e laureando in Didattica dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal 2009 Administrative Assistent in Banca d’Italia. Ha esordito come artista nel 2016 con una mostra personale presso la sede di Napoli della Banca d’Italia e ha poi esposto le sue opere al Contemporary Art Museum di Casoria (CAM) e all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Digital creator: @visitcasoria