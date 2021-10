Loris Piscopo primo ai campionati regionali cadetti maschile di Karate.

Un giovanissimo atleta casoriano: Loris Piscopo della società sportiva Team Piscopo Karate Casoria, ha conseguito il primo posto ai campionati regionali cadetti di Karate, che si sono disputati a Cercola, qualificandosi per la finale nazionale che si terrà ad Ostia, nei giorni 5-6 e 7 novembre. Grande soddisfazione per il brillante risultato di Loris, nell’intero team della società sportiva, ed in particolare da parte del Maestro Luca Piscopo, che lo allena. A Loris un grande in bocca al lupo da parte della intera redazione del Giornale di Casoria, in attesa di suoi nuovi ed auspicati successi.