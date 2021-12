L’oggetto transizionale, indispensabile per la crescita

In psicologia si parla di oggetto transizionale per far riferimento a quell’oggetto senza il quale i più piccini si sentono persi. Per le bambine è solitamente una bambola, per i maschietti un supereroe, ma può essere anche un semplice pupazzo. Viene portato ovunque, a scuola, quando si esce con mamma e papà e persino a letto per non dormire da soli. L’estetica non ha alcuna importanza, ciò che conta è la sensazione che l’oggetto dà, ovvero sicurezza e conforto, in grado di supportare il bambino.

Lo psicoanalista inglese Winnicott, coniò l’espressione oggetto transizionale per indicare quell’oggetto che durante la crescita va a sostituirsi al rapporto simbiotico che si genera tra la madre e il proprio bambino.

Ecco, perché se un bambino perde questo oggetto, i genitori fanno di tutto per trovarlo senza sostituirlo in quanto è impareggiabile. Un po’ quello che è successo a una bambina della città di Casoria pochi giorni fa. La piccola ha perso il suo amato peluche nei pressi di via Principe di Piemonte e la sua mamma ha chiesto aiuto a chi avesse visto o trovato il pupazzo per le strade. Gli abitanti di Casoria sanno essere molto solidali in occasioni del genere e rappresentano una valida comunità, di fatti la ricerca ha avuto riscontro ed esito positivo: il pupazzo è stato ritrovato e, insieme a lui, anche il sorriso della piccola.

Tuttavia, bisogna evidenziare che l’oggetto transizionale e la sua funzione non si esauriscono alla sola infanzia. Vi sono, infatti, continui rimandi all’età adulta quando una persona cerca di compensare la propria emotività e, allo stesso tempo, la realtà esterna che lo circonda e per certi aspetti lo turba.