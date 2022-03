Lo spaccio di droga dietro l’agguato a Via Pelella

C’è il controllo delle piazze di spaccio dietro l’omicidio di Vincenzo Cerqua, 36enne con precedenti specifici che è stato ucciso ieri sera in via Pelella (nei pressi del sottopasso ferroviario del quartiere Stella).

Cerqua è stato raggiunto dai sicari mentre era a bordo della sua auto.

L’omicidio di Vincenzo Cerqua dimostra che lo spaccio di stupefacenti a Casoria e ben presente e attivo nonostante non sia conclamato come in altri territori dell’area nord di Napoli.