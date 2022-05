Lite tra ragazzi finisce a coltellate

Sabato sera, il piazzale del complesso Multibit a Casoria è come sempre gremito di gente.

La serata è in pieno svolgimento quando all’improvviso il terrore si impadronisce dei presenti perché alcuni ragazzi litigano tra loro. Una scena purtroppo non nuova nei weekend.

Una lite che poteva trasformarsi in tragedia un 14enne accerchiato da diversi suoi coetanei è stato raggiunto da una coltellata al torace ed ha riportato un trauma cranico, probabilmente cadendo a terra. Trasportato all’ospedale Cardarelli, è ricoverato in osservazione e non è in pericolo di vita.

La lite sarebbe partita per un diverbio cominciato tra le piste del bowling e proseguita poi sul piazzale. La dinamica dei fatti sarà chiarita dalla numerose telecamere presenti nel sito e si spera di arrivare a riconoscere anche gli autori del gesto vile.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Casoria.