L’Italia piange Paolo Rossi. Il campione del mondo 1982 è morto a 64 anni

Non c’è pace in questo terribile 2020. Dopo la morte di Diego Armando Maradona e Alejandro Sabella, un’altra stella del calcio ha lasciato per sempre questo mondo. Si tratta di Paolo Rossi, scomparso all’età di 64 anni dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Toscano di nascita ma vicentino d’adozione, nella sua brillante carriera ha vestito le maglie di Juventus e Milan, consacrandosi a leggenda nel fortunato Mundial di Spagna 1982, che regalò all’Italia il suo terzo titolo iridato. Non solo calcio nella vita dell’ex fuoriclasse pratese, che nel 1999 è stato candidato al parlamento europeo tra le fila di Alleanza Nazionale, senza però risultare eletto. Rossi lascia una moglie e tre figli.

