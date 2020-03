L’istituto Montessoriano di Alfonso Fiumarelli ai tempi del Covid-19

Quello della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e poi successivamente di ogni corso di formazione è stato il primo provvedimento preso dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus.

Ma, lo stallo delle attività didattiche è anche tra quelle precauzioni che ha generato maggiori preoccupazioni e incombenze organizzative per i genitori e per gli stessi ragazzi che continuano a popolare le strade e i bar della città come nei mesi estivi.

Per i più piccoli, però la scuola non ha solo il compito di favorire l’apprendimento e offrire le basi per il proseguimento di un percorso scolastico, piuttosto ricopre un fine ludico.

È per questa ragione che la scuola materna ed elementare Fiumadea della frazione di Arpino ha predisposto un sito interattivo, dove i bambini dai 0 ai 6 anni possono dilettarsi in cucina accanto alle proprie mamme alla stregua di veri e propri chef, mentre gli alunni della scuola elementare dalla classe prima alla quinta elementare possono sperimentare un nuovo metodo di apprendimento.

Accendendo al sito web www.fiumadea.com si offre così ai piccoli alunni, la possibilità di proseguire l’attività didattica, scegliendo la classe di appartenenza e seguendo la spiegazione fornita dalle proprie insegnanti.

Navigando sulla piattaforma si può spaziare da una disciplina all’altra, lingue straniere comprese, visualizzando i video, scaricando le relative schede argomentative e svolgendo i relativi esercizi di valutazione.

Siamo forse finalmente al passo con i tempi, con una scuola innovativa e in linea con le capacità informatiche che la generazione del futuro acquisisce sempre con maggiore rapidità.