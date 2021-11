Libere di essere: Le politiche attive come strumento di difesa. Intelliform ne parla con Istituzioni, professionisti e Associazioni

Contrastare qualsiasi forma di violenza sulle donne ed evidenziare il ruolo cruciale delle politiche attive come strumento di difesa e autodeterminazione, questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Intelliform, nell’ambito dei progetti InRete ed Eurodesk, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.



L’incontro-dibattito, si terrà il giorno 25/11/2021, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, presso L’Auditorium della VII Municipalità sito Piazza Giovanni Guarino, 26, quartiere di San Pietro a Patierno di Napoli

Parteciperanno all’evento:

Pasquale Esposito, consigliere comunale del Comune di Napoli

Antonio Troiano, Presidente VII Municipalità

Angela Uliano, Presidente dell’Associazione Ali d’Angelo contro la violenza, sportello antiviolenza

per donne e minori.

Luisa Santucci, avvocato penalista e curatore speciale presso il Tribunale per i minorenni di Napoli

Pasquale Paglionico, membro dell’Associazione La Fenice

Raffaele Lettieri esperto in antiaggressione femminile e bullismo e membro della federazione

Italiana Krav Maga

Raffaella Nolasco, HR Training Specialist di Intelliform S.p.A.

Modera l’incontro: Paolo Borzillo, Direttore de “Il giornale di Casoria”

Programmato, invece, per il 26/11 presso l’Istituto comprensivo 28 – Giovanni XXIII – Aliotta, via

Nuova Toscanella, 235 – Napoli, alle ore 17:00, il work shop gratuito “IO MI DIFENDO”, con il

maestro esperto in antiaggressione femminile Raffaele Lettieri della Federazione Nazionale Krav

Maga e la partecipazione di Laura Bugno Sociologa e membro dell’Associazione C.D.G. di Napoli;

Antony D. Paloscia Business Developer and Project Manager InRete