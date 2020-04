Lettera di aiuto del commerciante Amedeo Alvino

L’appello lanciato ieri, sul nostro giornale da un commerciante casoriano, Amedeo Alvino, ha suscitato notevole interesse. Le statistiche della pagina social del Giornale ci dicono che ad oggi, la nota pubblicata ha raggiunto 19.800 persone. La crisi del piccolo commercio, delle piccole e medie imprese, e degli artigiani nella nostra città, già era in essere prima della emergenza epidemiologica. Oggi, nel pieno ancora del lockdown, possiamo scrivere: cronaca di una morte annunciata. Bisogna agire per un pronto rilancio delle attività commerciali, ed economiche in senso lato nella nostra città. La “fase due”, deve iniziare a prendere corpo e sostanza anche qui a Casoria. Come? Intanto è opportuno che si sviluppi un dibattito pubblico. E quale luogo migliore, se non quello dell’aula consiliare locale, che rappresenta l’intera città. Non escludendo l’opportuno ascolto dei rappresentanti delle associazioni dei commercianti, delle categorie interessate e dei sindacati. Nel merito ci scrive il consigliere Rino Trojano che letto l’appello del commerciante interviene sull’argomento. Ovviamente siamo disponibili a pubblicare anche ulteriori interventi sul tema: Piano di rilancio e di rinascita del commercio locale, della piccola e media impresa, e delle attività economiche di Casoria. G.S.

Egregio direttore, stamattina ho letto la richiesta di aiuto di uno dei tanti commercianti di Casoria che oggi vivono come non mai un periodo di profonda crisi economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, intendo raccogliere la richiesta del sig. Andrea perché è la voce dei tantissimi commercianti della città.

Sono particolarmente preoccupato degli sviluppi tragici di questa emergenza e dei risvolti altrettanto gravi che sicuramente ne conseguiranno in termini economici e di sviluppo commerciale ed intendo dare la massima disponibilità ai tanti imprenditori e commercianti che vogliono risollevare le loro attività e continuare a sperare così in un futuro migliore e soprattutto ridare serenità alle proprie famiglie.

A tal proposito si precisa che i Consiglieri del centrodestra hanno offerto sin dal primo giorno la piena collaborazione istituzionale per combattere la sfida al covid 19 . E questo rimane, sicuramente, un impegno morale con i nostri cittadini.

Da subito abbiamo elaborato un piano di proposte sia sul versante della emergenza sanitaria che sulle prime e necessarie misure economico/sociali.

A partire da queste priorità ci siamo resi disponibili ad un tavolo di confronto permanente per discutere le migliori e più efficaci azioni di intervento. Nessuna risposta è arrivata dal vertice dell’amministrazione che ha ritenuto di muoversi senza chiedere collaborazione.

Sul versante economico e sociale ad oggi non siamo assolutamente operativi, manca una programmazione di rilancio seria e concreta e, se esiste, non ne siamo assolutamente a conoscenza.

A tal proposito e per quanto sopra nelle scorse settimane il centrodestra ha presentato una nota, prot. n°20805 del 25/03/2020, dove venivano proposte una serie di misure a sostegno dei cittadini ed alle imprese in materia di patrimonio immobiliare.

Nei giorni seguenti, come capogruppo ho personalmente presentato una proposta di delibera di giunta nella quale invitavo codesta amministrazione, nel principio di un continuo e corretto svolgimento delle attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta comunale a predisporre, come deliberato anche anche dalla Regione Campania, l’adozione delle disposizioni in ordine allo svolgimento da remoto di tutte le attività sopra elencate.

Ritengo che Casoria sia terribilmente in ritardo sulla programmazione di misure economiche e di rilancio della economia della città.

Per questi motivi ritengo utile continuare, quanto prima, nelle sedi istituzionali il confronto sulle azioni necessarie da mettere in campo in questa fase .

Allo stato non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta dall’amministrazione e resto del parere che non possiamo stare fermi ad aspettare, intendo raccogliere quindi le istanze del sig. Andrea, e di quanti in questi giorni vedono le loro attività fallire giorno per giorno, e chiedere ancora più con forza un tavolo permanente per affrontare questa materia anche con il necessario ascolto delle rappresentanze sociali e delle categorie coinvolte.

Ti allego le note che abbiamo protocollato in queste settimane per collaborare con l’amministrazione.

Cordiali Saluti

Rino Trojano Cons. Comunale