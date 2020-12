Lettera aperta al sindaco da parte di alcuni consigliere di maggioranza, tra cui i componenti di “Obiettivo Comune”: «Urge maggiore trasparenza. Confronto tra la maggioranza unica soluzione»

Sicuri che nel più breve tempo possibile sarà convocato un tavolo di maggioranza in accoglimento della nostra richiesta,Le porgiamo i nostri saluti».

Il rispetto delle regole politiche e dei principi alla base della riunione del 04/12/2020,impone con urgenza la necessità di un confronto aperto tra tutte le forze politiche di maggioranza, affinché il rilancio della amministrazione passi per la partecipazione di tutti i protagonisti della vita politica che hanno contribuito alla elezione del sindaco Bene ed al Suo costante sostegno.

Contrariamente però a quanto stabilito, come emerso nelle ultime ore, si stanno assumendo delle scelte isolate dettate dalla volontà soltanto di alcuni interlocutori politici e non.

In particolare, ci preme ricordarLe che durante la suddetta riunione è stata stabilita la necessità di adottare un diverso modus operandi che desse pari dignità a tutti i consiglieri comunali, permettendo a questi ultimi di assumersi in prima persona l’onore e l’onere di tutte le scelte dell’Amministrazione.

«Con la presente, gli scriventi consiglieri comunali esprimono al Signor Sindaco il proprio sostegno, subordinandolo tuttavia al rispetto dei principi stabiliti in sede di riunione di maggioranza del 04/12/2020, ovvero TRASPARENZA e CONDIVISIONE.

