L’Epifania regala 50000 euro a Casoria

Come di consueto, l’estrazione della lotteria Italia chiude il periodo delle festività natalizie. Quest’anno durante il programma “I soliti Ignoti”, sono stati estratti ben 18 premi per la Campania.

Tra questi anche un premio da 50000 euro per la città di Casoria: è stato estratto il biglietto C 378784 facendo felice, una famiglia casoriana.

Al momento Lottomatica non ha ancora comunicato in quale tabaccheria della città è stato venduto il biglietto fortunato ma la notizia dovrebbe essere resa nota tra qualche giorno.