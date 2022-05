Legalità ambiente e territorio, se ne discute in parrocchia

“Mai distogliere lo sguardo” è un convegno organizzato dalla Parrocchia S.Giustino De Jacobis e si inserisce all’interno delle attività di un progetto di animazione e pastorale giovanile più ampio intitolato “La domanda, la ricerca…il viaggio”.

Lo scopo è unire punti, essere capaci di costruire mappe e usarle per navigare nella complessa società di oggi. Legalità, ambiente e territorio sono tematiche cruciali in qualsiasi dibattito pubblico che affronti i nodi critici del vivere in comunità, avendo cura della cosa/casa comune.

Illuminare i nessi tra ambiente e legalità ad esempio può sicuramente far riflettere sui nostri atteggiamenti, sui comportamenti individuali e su come questi ultimi possano contribuire a invertire la rotta circa la salvaguardia dell’ambiente e delle norme che regolano il vivere civile.

Unire questi punti vuol dire quindi cambiare lo storytelling dominante in questi anni circa il territorio e le problematiche ad esso connesse, che racconta di amministrazioni apatiche e lontane dai cittadini, di giovani irresponsabili e per niente di sposti ad impegnarsi per migliorare le cose.

Preceduto una settimana prima da una tappa del cine-viaggio con la programmazione di un film sul tema del convegno, l’evento si pone precisi obiettivi:

•formare i giovani nell’ideare e realizzare in gruppo progetti di animazione culturale che interessano il territorio;

•lavorare sul versante della loro formazione verso una cittadinanza responsabile, cittadini cioè che partecipano alla vita pubblica con un bagaglio di valori cristiani mettendo al centro l’uomo e la vita;

•coinvolgere gli abitanti del territorio in questo cammino creando occasioni d’incontro e di socializzazione su temi di interesse pubblico.