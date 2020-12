Le regole igieniche e la sicurezza alimentare in periodo di Covid-19

A cura della dottoressa Silvana Di Martino – Fare la spesa diventa ogni giorno più impegnativo , stretti nella morsa dei prezzi in continuo aumento e la preoccupazione delle truffe alimentari.

Ad ogni modo, In questo momento storico fare la spesa e conservare gli alimenti, diventa sempre più fondamentale.

Ed allora quali sono le regole da seguire per salvaguardare la propria salute?

Ecco un semplice vademecum

Ricordiamo sempre di lavare le mani

lavare frutta e verdura prima di conservarla

conservare e preparare separatamente alimenti crudi e cotti

seguire correttamente le procedure di conservazione

avere molta attenzione per la pulizia dei piani di lavoro.

Inoltre per la conservazione in frigo, disporre i cibi in base alla temperatura, verificare la data di scadenza e soprattutto assicurarsi di riporre gli alimenti specifici.