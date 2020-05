LE PANDEMIE NELLA LETTERATURA DIVULGATIVA SCIENTIFICA: IL MUST “SPILLOVER”

Di Rosario Ioio – In questo momento di grave emergenza mondiale dovuta ad una pandemia virale, ci sono opere della letteratura scientifica concepite con scopo divulgativo (cioè con linguaggio accessibile a tutti) che si impongono come un vero e proprio must: cioè un’opera che bisogna assolutamente leggere per capire ed orientarsi tra tanti termini e concetti d’ambito medico-scientifico che si stanno tristemente imponendo all’attenzione generale, su scala mondiale.

Quest’opera sta naturalmente godendo di un momento di grande notorietà, vista la situazione in cui ci troviamo, è sembra essere stata davvero precursore dei tempi.

Scritto sei anni fa, nel 2014, da un reporter naturalista che lavora per il National Geographic, D. Quammen, illustra in maniera efficace la genesi delle pandemie, i loro sviluppi e le cause che purtroppo vedono l’uomo corresponsabile, usando uno stile lineare, un linguaggio accessibile a tutti e soprattutto esempi ed osservazioni basati sull’esperienza diretta, acquisiti dall’autore in molti anni al seguito di tanti scienziati in giro per il mondo.

Al suo interno si possono trovare spiegazioni e delucidazioni interessanti; lo stesso termine che da il nome al libro, Spillover, indica il passaggio di un agente patogeno (il virus è il più pericoloso, ma non solo) da una specie all’altra.

Impressionante la coincidenza della scelta del pipistrello come causa originaria della zoonosi (la malattia cioè che si manifesta nell’uomo proveniente dal regno animale) nel racconto che apre il libro, in linea con quanto pensa attualmente buona parte del mondo scientifico sull’origine della pandemia da Covid-19 che ci sta affliggendo.

In modo che oggi ci sembra profetico l’autore ci parla dei concetti, usando gli stessi termini specialistici, di cui si sente tanto parlare negli ultimi tempi illustrati da eminenti studiosi in ogni luogo della Terra.

Oltre a quelli già citati, si pensi ad esempio a quello di wet market (“mercato umido”) come luogo adatto allo spillover e focolaio di diffusione della nuova malattia provocata da un patogeno sconosciuto.

Oppure quello del fattore “R-0” (erre con zero), o fattore di contagiosità, che indica il tasso di riproduzione dell’agente virale, o come più comunemente si dice indica quante persone ciascun portatore (magari asintomatico) può contagiare.

Riguardo al Coronavirus, sembra che ogni positivo possa contagiare due o tre altre persone al massimo: “R-0” rappresenta quindi il momento ideale in cui la malattia virale viene sconfitta, quando non c’è più trasmissione.

L’opera di Quammen si fa seguire con suspense come un romanzo thriller, lasciando il lettore “senza fiato” e costringendolo a porsi inquietanti interrogativi riguardo la nostra condotta di vita, che ha favorito la promiscuità tra l’uomo e gli animali, la distruzione dell’ambiente e delle risorse, il sovraffollamento.