Le pagelle di Napoli – Salernitana

di Emanuele Barbato – Napoli batte Salernitana 4-1.Gli azzurri ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato liquidando in scioltezza la pratica Salernitana (RICORDA DI AGGIUNGERE MILAN CASOMAI). Dal canto loro, i granata hanno tutte le attenuanti del caso dopo una settimana intera assolutamente travagliata.Il primo tempo si rivela assai insidioso per i padroni di casa; tant’è che hanno da rimediare al pareggio degli ospiti, arrivato col gol di Bonazzoli, frutto di una bella giocata di Obi inventatosi fenomeno solo per qualche secondo. Alla fine dei primi quarantacinque minuti, comunque, il risultato dice 2-1. Perché è Mertens a ristabilire la supremazia direttamente dal dischetto. Ma che fatica!Tutt’altra storia nella ripresa. Il Napoli diventa padrone assoluto ed imbastisce la musica che vuol suonare. Nemmeno il tempo di rientrare in campo che Rrahmani fa come ha fatto il suo collega di reparto Jesus al diciassettesimo: la mette alle spalle di Belec. Basta aspettare un altro po’ ed i partenopei esultano pure per il quarto gol, di nuovo dagli undici metri, questa volta con Insigne dal dischetto, dopo il fallo di mano di Veseli costatogli il rosso.In 11 contro 10, il Napoli controlla totalmente il possesso palla, crea qualche occasione da gol, ma bada piuttosto a non infierire.