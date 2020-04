Le nuove sfide per la scuola di oggi: la didattica a distanza “DaD”

Di Rosario Ioio – Uno dei tanti, tra acronomi e sigle, di cui si sente parlare al giorno d’oggi attraverso i mass-media in questo triste periodo d’emergenza è certamente “DaD”, e sta per “Didattica a Distanza”.

Quest’acronimo forse è sconosciuto ai più non addetti ai lavori, ma rappresenta invece per quanti hanno come mission l’insegnamento e per il loro bacino di utenza composto da alunni e a latere anche da genitori, la nuova sfida in un momento in cui purtroppo le lezioni frontali non sono possibili.

Con “DaD” si intende quell’insieme di metodologie basate sull’uso delle nuove tecnologie, che servono a mantenere vivo per quanto possibile il rapporto scuola-famiglie, soprattutto docenti-alunni, e cercare di portare a termine nel miglior modo l’attività didattica e quindi l’anno scolastico.

È certamente una sfida che bisogna accettare, una situazione nuova a cui bisogna adeguarsi, ma anche un’opportunità per scoprire nuovi strumenti adatti o adattabili alla didattica, che altrimenti probabilmente non si sarebbero scoperti o non sarebbero stati indagati a fondo per questo scopo. Gli strumenti che si stanno utilizzando sono naturalmente pc e smartphone su tutti, per sfruttare le potenzialità dei

social media e altre applicazioni o piattaforme più diffuse tra le nuove generazioni di adolescenti, impiegati in base alle esigenze della didattica come Whatsapp, Zoom, Skype e per i dipendenti della scuola Weschool.

Ci si avvale di videolezioni dando appuntamento agli alunni ad un giorno ed ora precisi, si inviano fotografie di materiali da studiare e compiti da svolgere tramite Whatsapp; poi si aspetta di riceverli eseguiti, li si corregge e li si rispedisce…

Purtroppo tutto ciò funzionerebbe perfettamente, e la continuità didattica sarebbe garantita, se non ci fossero problematiche anche gravi legate al cosiddetto digital divide (divario digitale, tecnologico) che nelle regioni del nostro sud in generale, e della nostra realtà cittadina in particolare, si fanno molto più evidenti che altrove.

Si fa riferimento naturalmente alla mancanza di questi dispositivi o di una connessione wi-fi adeguata in molte famiglie che non possono permetterseli, o che hanno strumenti inadatti alla didattica (per esempio hanno solo vecchi cellulari).

Oltre a ciò si aggiunge una certa ignoranza informatica e tecnologica di base non solo delle generazioni precedenti, problema questo che colpisce purtroppo anche il corpo docente, ma anche dei cosiddetti millenials, le nuove generazioni, che utilizzano i loro smartphone e computer (oltre alle console) per lo più per giocare, ma che comunque conoscono bene i social network. Va da sé che la frequenza presenziale a scuola rimane insostituibile, se non altro per tutti quegli aspetti umani che soltanto il rapporto personale può dare, e che rende la scuola nel suo complesso una delle esperienze principali nella vita di ogni uomo, oltreché la base indispensabile nella costruzione del percorso educativo-culturale.