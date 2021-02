Le norme del Cts: possibile riapertura palestre e piscine

L’ultimo Dpcm ha previsto la chiusura delle palestre e piscine dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Negli ultimi giorni si vocifera di un’eventuale apertura adottata, molto probabilmente, da Draghi. Le nuove regole del protocollo, proposte dal Ministero dello sport e validate dal comitato tecnico scientifico, prevederebbero la riapertura limitata solo per lezioni individuali, l’ok per la danza e le attività sportive, a seconda del colore della zona di appartenenza, mentre per le piscine, il Cts chiede che sia assicurato ad ogni utente uno spazio minimo di 10 metri quadrati quando, invece, il ministero ne proponeva 7.

Anche in ambito sportivo, non devono mancare le precauzioni fondamentali: sono infatti vietate le docce in loco, gli strumenti vanno costantemente sanificati e mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Inoltre, le strutture devono essere dotate di dispenser per i gel igienizzanti e permane l’obbligo di indossare la mascherina.

Pur mostrando preoccupazione e riflessione per la riapertura degli impianti il Cts ha affermato: “Si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute”.

Per il momento, viene proposta una riapertura a scaglioni delle diverse discipline di base individuali e non di contatto in zona arancione mentre in zona gialla sono consentiti gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base.