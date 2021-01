Le norme anti-Covid e la leggerezza della politica.

Il 30 gennaio prossimo sarà un anno esatto dal ricovero dei due turisti romani provenienti dalla Cina con addosso una strana polmonite interstiziale che di lì a pochi giorni diventerà tristemente famosa in tutta Italia come Covid19.

Poche settimane e la provincia di Bergamo sarebbe stata letteralmente invasa da casi e purtroppo da centinaia di morti, ancora tanto forti le sensazioni del convoglio militare che porta via le bare da Bergamo il 18 marzo.

Da allora tutti: esponenti delle Istituzioni, virologi e persino Barbara D’Urso, ci hanno spiegato che portare la mascherina è una delle precauzioni più importanti per evitare il contagio.

Questo infatti si trasmette in via prioritaria attraverso delle micro particelle, dette droplets, che nostro malgrado emettiamo nel parlare. Particelle che sono più dense man mano che ci si avvicina alla bocca e inverso meno pericolose già ad una distanza di poco meno di un metro.

È di questi giorni a Casoria la lunga sequenza di conferenze stampa, organizzate in maniera veloce, visto il particolare momento politico locale. Per i cui contenuti di merito restiamo, come sempre, cronisti e spettatori. Rimandando i lettori agli autorevoli approfondimenti dei collaboratori di questa testata.

Ciò che ci preme sottolineare è la assoluta leggerezza con cui i soggetti politici affrontano, presi dal patos politico, la dialettica in queste situazioni. Mascherine indossate male o addirittura tolte quando si parla. Parole dette accostando lo stesso microfono per tutti.

Per una malattia che si trasmette con una facilità assoluta e di cui potenzialmente si può anche morire ci sembra una leggerezza imperdonabile. Con buona pace di chi tra loro invece, pur usando un microfono potenzialmente infetto, mantiene la mascherina in volto per parlare.

Quante persone incontrano al giorno i nostri politici? Beh, tante e quindi pensiamo che in nome della rappresentanza politica non ci si possa avvocare il diritto alla libertà di non rispettare le regole che invece invochiamo per gli altri.

La politica continui a fare la politica, nella massima libertà di dialogo ed espressione del pensiero ma sia da esempio perché di questa pandemia siamo vittime tutti; i morti, i contagiati, coloro che non possono lavorare e coloro che vedono per il Covid privata la loro libertà personale.