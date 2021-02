Le cabine Enel in spazi per la Street Art, Iavarone: «Rigenerazione affidata a giovani artisti locali»

Intercettato in esclusiva ai nostri microfoni, il consigliere comunale dei Verdi Salvatore Iavarone ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua proposta di trasformare le cabine Enel in spazi adibiti per la Street Art a disposizione dei giovani artisti emergenti casoriani. Ecco le sue parole: «Ho parlato con l’ufficio tecnico per chiedere di fare il censimento di tutte le cabine sul territorio di Casoria e chiedere all’Enel il ripristino di tutte quelle che hanno problemi strutturali o estetici successivamente attivare questa proposta di recupero delle cabine Enel con murales, lanciando proprio un bando rivolto ai giovani artisti locali per recuperarle e rigenerarle. Ovviamente questa non è certamente una delle priorità del nostro territorio ma è sicuramente una bella iniziativa da lanciare per un minimo di rigenerazione urbana del territorio casoriano che comunare ha ben altri problemi anche maggiori però anche questo è un pezzo da non trascurare del nostro territorio».

Questo invece il post lanciato sui social network dallo stesso consigliere in merito alla proposta in oggetto: “Ho formalmente chiesto all’ufficio tecnico di CASORIA di avviare un accordo con Enel per la ristrutturazione di tutte le cabine Enel sul territorio comunale e trasformarle in spazi per la Street Art, da mettere a disposizione per giovani artisti. Valorizziamo la nostra terra e spazio ai giovani….”