Le buone notizie!! Casoria, l’ospedale Camilliano Santa Maria della Pietà riapre al pubblico in sicurezza

L’ospedale di Casoria ha annunciato, con una nota, la riapertura al pubblico. Il nosocomio cittadino era stato chiuso a seguito della positività di un operatore non dipendente della struttura, che aveva reso necessaria la sospensione della attività non indifferibili quali ricoveri programmati e visite ambulatoriali. Oggi, finalmente, la notizia della ripresa delle attività canoniche con conseguente ripristino di tutti i servizi ospedalieri.

Di seguito il comunicato del San Camillo: “L’ospedale camilliano Santa Maria della Pietà di Casoria(NA) RIAPRE IN SICUREZZA. Il Presidio è stato chiuso il 23 settembre per alcuni casi di Covid-19 registrati tra il personale e alcuni pazienti. La chiusura di 15 giorni ha permesso di seguire tutto l’iter burocratico previsto per mettere tutto il presidio, personale e struttura, in sicurezza così da riprendere il servizio, da domani 6 ottobre, per i nostri fratelli ammalati e per tutto il territorio che in questi giorni ha perso un significativo punto di riferimento per la cura e la salvaguardia della salute”. Finalmente i cittadini di Casoria e l’utenza che affluiva all’Ospedale di Casoria dall’intera Regione Campania ed anche da altre realtà territoriali, ritrovano il proprio Presidio ospedaliero che offre, da sempre, prestazioni sanitarie di grande qualità e sopratutto di grande umanità, così come è nella tradizione dei Camilliani. Insomma: finalmente una buona notizia!