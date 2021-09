Lavori alla rete idrica, ecco le zone.

Il giorno 15 settembre 2021 saranno effettuati lavori di manutenzione sul tratto di rete idrica ubicato su via Macello e pertanto, per l’esecuzione dei predetti interventi, verrà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle 14.00 nelle seguenti strade:

– Via Michelangelo, Lago Patria, Pio La Torre, Via Domenico Salierno, Via Giorgio Perlasca, Via Mattia Ferrara, Via Gennaro Mitilini, Via Mauro De Rosa, Via Giovanni Amato, Via Mauro Vinci, Via Don Biagio Iorio, Via Padula (Complesso Lidl), Via Pascoli, I Traversa Pascoli, Via Nicola Romeo, Via E.A. Mario e traverse, Via Vincenzo Gemito e traverse.