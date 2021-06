L’arte applicata a “dinamiche contemporanee di trasformazione urbana”

Nei giorni 17/18 Giugno 2021 dalle ore 12:00 alle ore 18:00 si terrà a Palazzo Fondi, Napoli, la mostra collettiva dei video selezionati di IAR – International Artist Residency, un progetto di Francesco Ciotola e Raffaele Loffredo.

All’apertura ci sarà la premiazione dell’artista vincitore, Silvio Giordano, che sarà in residenza in quei giorni a Napoli.

L’ingresso a Palazzo Fondi sarà contingentato come da normativa nazionale. IAR, International Artist Residency, è un progetto ideato e curato da Francesco Ciotola e Raffaele Loffredo.

Per la prima edizione, IAR ha aperto una call per artisti invitati ad esprimersi attraverso il linguaggio della videoarte sulla tematica delle “dinamiche contemporanee di trasformazione urbana”

Gli artisti partecipanti alla call hanno inviato un lavoro inerente al tema che è stato valutato da un comitato scientifco internazionale composto da professionisti appartenenti al mondo della cultura e delle arti visive.

Il comitato scientifco ha selezionato anche un vincitore che è stato premiato con una residenza d’arte di quattro giorni presso Gradoni Chiaia Contemporary Art & Bed, ed ha avuto la possibilità di utilizzare Lo Stato dell’Arte come studio temporaneo a Napoli. L’artista riceverà il premio IAR 2021, un’opera in ceramica del maestro di Capodimonte Antonio Marano in occasione dell’inaugurazione della mostra a Napoli.

Durante il soggiorno, Silvio Giordano lavorerà ad una breve restituzione dell’esperienza di artista in residenza, da terminare sulla via del ritorno, che sarà visibile sul sito web IAR.

Tu t t i i v i d e o s e l e z i o n a t i s a r a n n o v i s i b i l i n e i g io r n i s u c c e s s i v i su l s i t o

www.internationalartistresidency.it.

Artisti selezionati

Aïda Gómez / Alejandro Ruiz González / Alejandro Sánchez / Alex Tkalenko / Andrea Pecci /

Beatrice Caruso / Benedetta Monti / BereCC / Damiano Fasso / Davide Bart Salvemini /

Douglas Peron / Erica Zelante / Fabrizio Cicero / Fernando Mal Donado / Flakorojas /

Francesco Di Giovanni / Gianluca Capozzi / Gianluca Rapaccini / Gianmarco Donaggio /

Jaime Moroldo / Leoni&Mastrangelo / Leonux Carlux Magnux / Lou Xin / Luis M. Santos

Félix / Martin Hermida / Matteo Martignoni / Raisa Aid / Rubena la Berenjena / Salvatore Calì

/ Silvio Giordano / Suresh Babu / Tanimbu / Tolga Akbas

Menzioni speciali

Aïda Gómez

Tolga Akbas

Artista vincitore

Silvio Giordano

Comitato scientifco

Salvino Campos

Santiago Caprio

Mariela Castro

Francesco Ciotola

Azzurra Immediato

Lamosa Lab.

Raffaele Loffredo

David Alberto Murolo

Amelia Rojo

Paolo Titolo

staff mostra

Vincenzo Sannino

Viviana Colombrino

Carmen Sorrentino

Iolanda Barroccio