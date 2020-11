L’ARMÉE ROUGE del casoriano Luca Ciriello in concorso alla 61° edizione del Festival dei Popoli

Altra piacevole affermazione in campo artistico del nostro concittadino Luca Ciriello, infatti il nuovo documentario prodotto da Parallelo 41 Produzioni, in collaborazione con Lunia Film: L’ARMÉE ROUGE è in concorso alla 61° edizione del Festival dei Popoli, come si apprende direttamente dalla pagina ufficiale del regista partenopeo.

Il film è stato realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, ed è stato sviluppato nell’Atelier di cinema del reale Filmap di Arci Movie Napoli.

Come sempre Luca mette in scena la realtà che in tanti fanno finta di non vedere. L’ultimo lavoro, parla di Idrissa Koné, in arte Birco Clinton, che vive in un container di amianto nella periferia est di Napoli e ha un sogno: diventare il re del genere musicale coupé décalé. Per poterci riuscire ha creato l’armée rouge, una banda di ragazzi della Costa d’Avorio che lo supporta e lo aiuta nell’organizzazione delle sua grande festa di Natale.

Il film sarà disponibile online a partire da giovedì 19 novembre a giovedì 26 novembre

Il soggetto, la fotografia e la regia sono di Luca Ciriello

Il cast: Idrissa Koné aka Birco Clinton e con Adjoss de Milan, Commandant Fankelé (Cõmmãdënt Fãnkêlê Cfã), Demsy Tal B, DJ Jean Paul (Allou Jean Paul Kouame), DJ Jeans Yves, Erik Le Diamantaire (Erik Le Diamant Rouge), Ib de Milan, Jagger Na Boué, Kady Prada (Kady Prada), Le Prince Kara, Maï la Rose, Othman La Prière (Othman Idriss Ouattara), Yanes la Joie (Yanes Bambara), Yaya Le roi XII XII (Yaya Lah Leroidouze DeNapoli), Armée Rouge Denapoli.

Montaggio Simona Infante e Luca Ciriello

Suono Filippo Maria Puglia (Felipe Pugliosky)

Color correction Simona Infante

Montaggio del suono e mix Rosalia Cecere

Prodotto da Antonella Di Nocera e Luca Ciriello

Una produzione Parallelo 41 Produzioni, Lunia Film

Ufficio produzione Grazia De Micco, Claudia Canfora, Isabella Mari

Traduzioni Saheed Kone

Disegno grafico locandina Laura Falleti

Le congratulazioni di tutta la redazione de Il Giornale di Casoria a Luca.