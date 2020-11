L’anima tufacea di Casoria: imparare a vedere e rivedere.

di Roberto Fabio Brucci (alias Il Tuffatore Riemerso) – In momenti come quello che stiamo attraversando, in cui gli spostamenti sono sconsigliati, inibiti o vietati, è possibile soffermarsi con lo sguardo, anche solo della mente, su quei luoghi che noi tutti conosciamo, o crediamo di conoscere, perché almeno una volta ci siamo passati, ma a cui abbiamo dedicato non più di una fugace occhiata.

Ad esempio, la maestosa chiesa del SS. Sacramento, impressionante edificio in stile neogotico, che con la sua imponente facciata in pietra a vista rappresenta appieno l’ “anima tufacea” della città. Entrando, si viene rapiti dalla suggestione dei riflessi che le vetrate policrome proiettano sul matroneo, amplificando l’aura di mistica spiritualità del luogo.

All’estrazione del tufo, operata in maniera sistematica in passato a Casoria proprio per edificare gli edifici del suo centro storico, sono legati molti episodi di cronaca che descrivono le voragini e i rischi di staticità delle strutture che insistono sulle cavità tuttora presenti nel sottosuolo della città.

Ma pochi sanno che molte di quelle cavità sono state utilizzate anche come cantine o come catacombe, costituendo quasi una città sotterranea. Se ne può avere un’idea visitando i suggestivi ipogei dell’Arciconfraternita di S. Maria della Pietà, il cui ingresso è collocato nel transetto sinistro della Basilica Pontificia di San Mauro. Con meraviglia si possono percorrere ambienti densi di storia, compresa una cappella gentilizia ipogea, e ammirare lastre funerarie di marmo.

Ritornati in superficie, si può intuire che anche sotto quei ricchi decori barocchi che ornano la basilica vi è un’anima, fatta in pietra di tufo, così come di tufo, ma a vista e dunque ancor più evidente, è il campanile che domina la città e sembra invitarci a vedere ciò che vi è sotto la superficie. Perché, come ben sapeva Marcel Proust, “il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.

(Foto RFB. AUREA – Ri_scatti_casoriani, 2020).

ROBERTO FABIO BRUCCI (alias Il Tuffatore Riemerso)

Laureato in Scienze del Turismo alla Federico II e laureando in Didattica dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal 2009 administrative assistent in Banca d’Italia. Ha esordito come artista nel 2016 con una mostra personale presso la sede di Napoli della Banca d’Italia e ha poi esposto le sue opere al Contemporary Art Museum di Casoria (CAM) e all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Digital creator: @visitcasoria, @il_tuffatore_riemerso (instagram), www.facebook.com/iltuffatoreriemerso