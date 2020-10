L’ambito Sociale N 18 attiva il servizio di Pronto Intervento Sociale. Il 2 ottobre la presentazione a Casoria

È stata fissata per il giorno 2 ottobre, presso la sala consiliare del comune di Casoria, la presentazione ufficiale del nuovo “Pronto Intervento Sociale”, operante all’interno dell’Ambito Sociale N 18.

Il nuovo servizio, che durerà 12 mesi, mira a svolgere funzioni di segretariato sociale e di collegamento con gli enti territoriali a tutte le situazioni sociali che richiedono un intervento immediato.

Obiettivo del P.I.S. è mettere a disposizione dei più bisognosi celere assistenza e riduzione dell’isolamento per i soggetti più fragili. Sarà attivata in contemporanea una linea telefonica con annesso numero verde, fruibile solamente agli addetti di pronto intervento e attivo nelle ore di chiusura del servizio sociale territoriale. Varata inoltre un’Unità Stradale atta ad intervenire sul luogo della segnalazione e prestare un primo soccorso.

Entusiasta il sindaco di Casoria Raffaele Bene, primo cittadino del comune capofila dell’ambito N 18, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: “Sono molto contento che il territorio si avvalga di un nuovo servizio rivolto proprio alle categorie più fragili, da sempre al centro delle nostre attenzioni”.

Parole simili a quelle del sindaco anche da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Ornella Esposito: “Il Pronto Intervento Sociale è un servizio di grande rilievo per un territorio come il nostro, afflitto sempre da tante emergenze a cui, oggi, possiamo dare una risposta strutturata e professionale, ma soprattutto dignitosa. Inoltre la sinergia tra le varie istituzioni solitamente chiamate in causa durante le emergenze, che tale tipo di servizio favorisce, è di cruciale importanza per la presa in carico dei soggetti molto vulnerabili a cui si rivolge questo intervento”.

