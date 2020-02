L’Afragolese vince il derby: Casoria battuto 4-1

Il Casoria regge venti minuti, poi crolla sotto i colpi della capolista Afragolese. Un 4-1 che non lascia molte cose in sospeso, ma l’inizio della gara ha confermato ancora una volta la bontà di questo gruppo.

Bastano tre minuti al Casoria per portarsi in vantaggio con capitan Gioielli e qualche chance per il raddoppio prima di capitolare.

Il pareggio dei rossoblu arriva al 23’ con Lagnena e prima della mezzora la rimonta è compiuta con Sogno. All’appello manca Fava che timbra il cartellino al 40’ di testa. Il primo tempo si chiude con un 3-1 troppo severo per i viola che per quasi metà tempo avevano dominato.

La ripresa vede subito ripartire forte l’Afragolese che al decimo chiude la partita con Murolo. Gioielli potrebbe segnare la doppietta personale ma il pallone esce di poco. Finisce 4-1, luci ed ombre per i viola che nel prossimo weekend avranno la possibilità di ripartire al San Mauro contro il Gragnano. I viola mantengono il quarto posto con tre punti di vantaggio sul Pomigliano e continuano a cullare il sogno play-off.