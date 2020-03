La vita al tempo del Covid-19

di Armando De Mare – Questa frenata brusca della nostra vita ha scompigliato i connotati di un’esistenza comoda e scontata, facendola assomigliare ai volti di Picasso, dove ogni tratto saliente c’è , ma non esattamente al suo posto.

Così, osservando le mie figlie, iscritte una alla seconda classe di una Scuola Media pubblica e l’altra alla Prima Elementare di una storica scuola privata cittadina, schiacciate sotto il peso di compiti infiniti da svolgere, penso che la scuola stia compiendo l’ennesimo errore.

L’emergenza ti mette di fronte a scenari nuovi da affrontare con rapidità. Il “si salvi chi può” lanciato dopo la prima settimana di sgomento, ha fatto venire a galla soluzioni “ponte” che presentano ampi margini di miglioramento.

Molti docenti hanno sostituito il verbo “insegnare” con il più semplice “assegnare”, scaricando sulle famiglie un ruolo che non si è sempre in grado di sostenere.

Pur apprezzando la grande generosità di tanti insegnanti che lavorano il doppio e che non hanno lasciato soli gli studenti, si assiste di contro in molti istituti a un sovraccarico di compiti e basta.

Bisogna fare attenzione perché le diseguaglianze con la didattica a distanza si acuiscono. Un divario economico e di contesto tra chi ha i genitori in grado di supportare i bambini e chi no. Senza contare le difficoltà dei disabili , degli alunni dislessici e con disturbi di attenzione. Il rischio è ovviamente di perdere o lasciare irrimediabilmente indietro chi è più fragile.

La scuola del diritto all’istruzione passano anche per le dotazioni e il salto a piè pari in un futuro che doveva essere remoto e d’improvviso non lo è più, ci scopre ancora con pochi device, con linee telefoniche spesso inadeguate, con fibre farlocche, case troppo piccole e male attrezzate per fare da scuola e da ufficio per chi un lavoro ancora se lo sta conservando sotto questo furbo nome di smart work.

Io credo che nell’età delle mie figlie, in momenti come questi, più che nozioni e pagine di grammatica e infinite numerazioni e copie di testi da analizzare , serva un poco di comunicazione affettiva.

Magari qualche nozione in meno e qualche lettura in più sulla quale confrontarsi con una telefonata, un piccolo video messaggio , per dare un poco di conforto ai nostri bambini che hanno perso , nel giro di qualche giorno, gli amici, la classe e quel sorriso del Prof che è brodo caldo per queste piccole anime in pieno sviluppo.

Siamo probabilmente inciampati in una occasione di sviluppo, in una opportunità che non possiamo perdere per gettare le basi di un futuro verso il quale inesorabilmente ci stiamo avviando.

L’Eurostat dice che al Sud solo il 62% delle famiglie possiede una connessione adeguata per le lezioni online. Solo il 20% del corpo docente ha fatto un corso di alfabetizzazione digitale (Indice Desi) . In Campania abbiamo solo il 38% di classi virtuali (Studenti.it).

E’ auspicabile che i Dirigenti delle nostre Scuole scendano rapidamente in campo per dettare delle linee guida. Si rende necessario un coordinamento ed una armonizzazione delle iniziative, che ad oggi appaiono goffe ed inefficaci. Serve inoltre, e questo sopra ogni altra cosa, uno sguardo nuovo sui tempi che corrono veloci sulla cruciale questione Scuola.

Domani però, quando tutto sarà tornato alla normalità.

Adesso chiedo ai Professori che hanno in mano il futuro dei nostri figli, di affrontare questi giorni con maggiore creatività e responsabilità per garantire la continuità didattica, ma senza perdere la tenerezza di cui hanno tanto bisogno i bambini quando fuori il mondo fa un poco paura.