La solidarietà batte l’emergenza

Grande è stata la soddisfazione e l’entusiasmo di Susy Silvestri, presidente dell’Ancora del Sorriso, la quale auspica una collaborazione futura con il suddetto caseificio, per continuare tale iniziativa, a favore di quanti si trovano in difficoltà economiche tali da non poter acquistare i beni di prima necessità.

Nell’ottica, dunque, di questa epocale emergenza si sta attivando con intraprendenza l’Ancora del Sorriso, in sintonia con tante realtà associative e governative presenti sul territorio, affinchè nessuno possa soffrire la fame e vedersi pertanto costretto anche a delinquere, per assicurare alla propria famiglia il pasto quotidiano.

E’ impellente intercettare quanti in questo momento hanno perfino difficoltà a comprare un pezzo di pane, per sfamare i propri figli.

L’Associazione L’Ancora del Sorriso, continua instancabilmente a rispondere ai bisogni della popolazione , in questo particolare periodo in cui rischia di diventare drammatica la condizione socio economica di tante persone.

